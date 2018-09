Aalst voert zone 30 in binnen de Wallenring

Maar na al deze mooie beelden is er spijtig genoeg ook dramatisch nieuws uit de ballonstad. Een 50-jarige inwoner is gisteravond om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Spanje. De man en 5 familieleden crashten op de A66 in Almendralejo. De wagen was beginnen slippen en op zijn dak beland. De vader overleefde de crash niet. Een meisje van 17 is in kritieke toestand. De moeder en drie jongens liepen verwondingen op. Het is al het derde dramatisch verkeersongeval dat een Sint-Niklaas gezin treft in enkele weken tijd.