Aalst voert in winkelstraten bedelverbod in: "Veel bedelaars behoren tot professionele bende"

In Aalst komt er binnenkort een bedelverbod. Mensen die in de drukste winkelstraten aan het bedelen zijn, zullen een GAS-boete krijgen. Want volgens burgemeester Christoph D'Haese behoren veel bedelaars tot professionele bendes, en zijn ze niet echt hulpbehoevend. Wie echt in armoede leeft krijgt gen GAS-boete, maar die wordt doorverwezen naar het OCMW. Het bedelverbod lokt wel heel wat verontwaardiging uit, vooral bij armoedeorganisaties.