Niet alleen in Sint-Niklaas maar ook op heel wat andere plaatsen in de streek worden er initiatieven genomen voor het Oekraïense volk. Zo zal er woensdag ook een stil protest zijn in Berlare. En ook de stad Aalst toont zich solidair met Oekraïne. Cultuurcentrum De Werf licht daar namelijk op in blauw en geel. Dat zijn de kleuren van de vlag van Oekraïne. Schepen van Cultuur Jean-Jacques De Gucht vindt het belangrijk dat de stad dit signaal geeft, want aan de oorlog in Oekraïne moet zo snel als mogelijk een einde komen. De Werf is, zoals u weet, ook onze tweede thuis. De redactie van TV Oost steunt deze vredesboodschap.