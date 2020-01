Aalst verliest carnavalsmonument en leerkracht Jacquy De Pauw

In Aalst is Jacquy De Pauw onverwacht overleden. De Pauw is een grote naam in het Aalsterse carnavalsmlilieu. De Aalstenaar heeft zich jarenlang ingezet voor de belangen en de vrijheid van de zogenoemde Losse Groepen. Hij was ook één van de drijvende krachten achter de carnavalsraadszitting. En hij was een kenner van het zo typische Aalsterse dialect. Daar gaf hij ook les in. Jacquy De Pauw is 65 jaar geworden.