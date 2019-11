Aalst: vat valt om, 2.000 liter chemische vloeistof ontsnapt

Bij Ziegler, op het industrieterrein in Aalst, is 2.000 liter solvent ontsnapt na een lek uit een chemisch vat. Het vat viel om, waardoor het product kon ontsnappen. Het product is niet giftig of schadelijk voor de gezondheid, maar de geur kan wel irriterrend zijn. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om het product op te ruimen. De politie sloot ook de omgeving rond het bedrijf af en het personeel moest geëvacueerd worden. Hoe het vat is kunnen omvallen is nog niet duidelijk.