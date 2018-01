Media en Cultuur Aalst: Utopia krijgt gigantische boekenkast waarin 10.000 boeken kunnen

embed

En we sluiten af met wellicht de grootste boekenkast van ons land. Die moet in Utopia in Aalst komen. Aan de achterkant van het bibliotheek- en academiegebouw Utopia is ze al te bezichtigen. De kast is elf meter hoog en acht meter breed. Om ze te vullen zijn er 10.000 boeken nodig. En de Aalstenaar mag daarbij helpen. Iedere inwoner die wil kan één boek schenken. De boeken die in de kast komen zullen niet uitleenbaar zijn. Het Utopia-complex opent trouwens op donderdag 21 juni.