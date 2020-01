Aalst twijfelt over bouw van nieuwe voetgangers- en fietsersbrug

In Aalst is het nog niet duidelijk wanneer de nieuwe voetgangers- en fietserbrug over de Dender er zal komen. Als die er al komt tenminste. De nieuwe brug van zeven en een halve meter zou een belangrijke oversteekplaats worden tussen linker- en rechteroever, het bus- en treinstation en de fietssnelweg tussen Gent en Brussel. Het hele project zou aanvankelijk 3,7 miljoen euro kosten, maar nu blijkt daar nog zo'n 400.000 euro bovenop te komen. Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht weet niet of de plannen nu nog zullen doorgaan. Maar alle opties worden nog wel bekeken. Intussen maakt de oppositie zich zorgen, want de brug is volgens hen echt wel een missing link tussen de twee oevers.