Onze regio is opnieuw een wereldkampioen rijker. Niet in een of andere sportdiscipline, maar in het culinaire... Joachim Crapé uit Sint-Niklaas at dit weekend 19 en een halve frikandel op en dat in amper een kwartier tijd. Hij verorberde zo het oude Belgische record en is daarmee officieus ook de nieuwe wereld-recordhouder. Joachim blijft ondertussen verder oefenen want hij wil snel richting de twintig curryworsten gaan.