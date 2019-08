Langs de E17 in Kruibeke komt een groot monument om de verkeers-slachtoffers die er op de snelweg of elders in ons land gevallen zijn te herdenken. Het werk is van de hand van een Paul De Wachter en komt aan de snelwegparking de richting van Antwerpen. Het moet bestuurders die er passeren doen nadenken over hun rijgedrag, in de hoop zo ongevallen in de toekomst te vermijden.