Zowel in de gevangenis van Beveren als in die van Dendermonde wordt er opnieuw gestaakt. In beide instellingen is sinds gisteravond tien uur een 24-uur-staking van start gegaan. De onderhandelingen over de minimale dienstverlening tijdens stakingen zitten muurvast. En dat zorgt dan weer voor problemen bij het politiekorps van Dendermonde. De politie was het vanmorgen blijkbaar beu en plaatste een bericht op Facebook. En dat bericht zorgde voor nog meer commotie.