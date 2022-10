Prins Carnaval Yordi in tranen als hij scepter overhandigd krijgt

We eindigen met nieuws uit eigen huis. Vandaag werd TV Oost, samen met de negen andere regionale zenders in Vlaanderen gevierd in het Vlaams parlement. Want het was de Dag van de Regionale Kijker. Minister van Media Benjamin Dalle verwelkomde 500 kijkers, 50 van iedere zender. Ze kregen een rondleiding in het parlement en deze middag werden ze getrakteerd op gegidste wandeling door Brussel. De Vlaamse overheid ondersteunt de regionale omroepen in het vervullen van hun opdracht. Dat is nieuws en programma's maken over de regio en over de mensen die er wonen. Een opdracht die volgens de minister belangrijker is dan ooit. We zijn meer dan ooit op zoek naar nieuws uit onze eigen leefwereld.