Aalst: Sint-Martinuskerk tijdelijk dicht nadat houten panelen naar beneden vallen

De Sint-Martinuskerk in Aalst is tijdelijk dicht nadat er enkele houten panelen van de stofwand naar beneden waren gevallen. Die stofwand is aangebracht voor de restauratiewerken die in de kerk plaatsvinden. Toen de panelen naar beneden vielen was er gelukkig niemand aanwezig in de kerk. Er vielen dan ook geen gewonden. Toch moest de kerk op bevel van de brandweer dicht. De kerk zal pas weer opengaan als de veiligheid van de bezoekers kan worden gegarandeerd.De mis van morgenochtend zal plaatsvinden in de Jezuïetenkerk in de Pontstraat. Normaal vond morgennamiddag ook een filmvoorstelling plaats in de Sint-Martinuskerk. Erfgoedcel Denderland had er de film 'Daens' geprogrammeerd, in aanwezigheid van regisseur Stijn Coninx. Die filmvoorstelling kan uitwijken naar CC De Werf.