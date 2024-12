Aalst schakelt opnieuw versnelling hoger met systematische identiteitscontroles: "Ook huisarresten sluit ik in de toekomst niet uit"

De politie van Aalst gaat de komende tijd opnieuw systematische identiteitscontroles uitvoeren. Die maatregel is nodig, want in sommige wijken spelen amokmakers een kat- en muisspelletje met de ordediensten. Het is niet de eerste keer dat er maatregelen genomen worden. Zo werd het samenscholingsverbod al enkele keren ingevoerd, maar de overlast blijft. Daarom wordt op oudjaar het politietoezicht verhoogd, en zullen agenten dus zonder aanleiding naar een identiteitskaart kunnen vragen.