Aalst: Ruzie tussen Syrische mannen ontaardt in steekpartij in Aalsters volkscafé

Bij een steekpartij in Aalst is dinsdagavond een Syriër van 25 jaar levensgevaarlijk gewond geraakt. De feiten gebeurden rond 17 uur in de Sint-Janstraat in Aalst. Dader en slachtoffer, allebei van Syrische afkomst, kenden elkaar. Maar de aanleiding van de feiten is nog niet duidelijk. Er vielen eerst wederzijdse slagen waarna de 27-jarige verdachte de andere persoon is gevolgd naar het bekende volkscafé Den Den in de straat, en hem daar vervolgens in de rug heeft gestoken. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De verdachte kon snel daarna ingerekend worden door een fietsploeg van de lokale politie, zegt burgemeester Christoph D'Haese. De plaats van de feiten werd afgezet en er is een sporenonderzoek gebeurd. De verdachte werd gearresteerd en zal morgen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter wegens poging moord. Ook het slachtoffer werd van zijn vrijheid beroofd en zal verhoord worden zodra mogelijk.