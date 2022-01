Aalst: Poolse vrachtwagenchauffeur die Celio (11) doodreed krijgt zes maanden cel

We zijn weer een stapje verder in het grote mobiliteitsproject in Oosterweel. Want gisteren is daar heel wat nieuwe infrastructuur in gebruik genomen. Als je richting Antwerpen rijdt, dan kan je daar een nieuwe afrit naar Zwijndrecht nemen. De nieuwe afrit is veel veiliger en moet het verkeer ook vlotter naar de gemeente leiden. Via tunnels en verbindingswegen raakt u ook heel gemakkelijk in het nieuwe parkeergebouw op Linkeroever. Daar kunnen 1.500 auto's parkeren en je kan vanaf daar gemakkelijk verder naar Antwerpen reizen met het openbaar vervoer.