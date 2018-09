In Ninove heeft een onbekende ruiterzaak Watté beschoten. Er raakte niemand gewond. Over de precieze omstandigheden is er nog veel onduidelijkheid maar de zaakvoerder hoorde een knal en zag even later een gat in zijn vitrine. De kogel, een loden bal, lag op de vensterbank. De feiten speelden zich dinsdagnamiddag rond half 6 af maar raakten nu pas bekend omdat de eigenaar van de winkel via sociale media op zoek is naar getuigen. En wat blijkt. In de omgeving zijn nog verschillende woningen en wagens beschoten.