Aalst ontwaakt met ei en spek, en koffie mét amaretto

Het carnaval in Aalst is aan zijn tweede dag toe. Net als gisteren kwamen ook vanmiddag heel wat carnavalisten samen op de Grote Markt. Op maandag vindt in Aalst altijd de Ajuinworp plaats en dansen de Gilles hun bezemdans. De Gilles zijn dit jaar niet buitengekomen, maar er werd wel een ajuintje gegooid in een groep carnavalisten. Normaal gezien organiseert de stad de Ajuinworp, maar zoals u weet, heeft de stad alle evenementen van carnaval geannuleerd. Maar dat was buiten de carnavalisten gerekend. Zij hebben dan maar zelf beslist een onofficiële Ajuinworp te organiseren. Niet vanop het balkon van het oude stadhuis. Maar vanop een balkon er vlak naast.