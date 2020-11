Meer dan 1 op de 10 thuiszorgers van Familiehulp zit zelf ziek thuis. Niet enkel het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de woon-zorgcentra zit op zijn tandvlees, ook in de thuiszorg is het alle hens aan dek. Want ook de zorgbehoevenden thuis moeten verder worden geholpen. Wie wel nog aan het werk is moet daardoor meer dan ooit overuren maken, en krijgt z'n verlofdagen amper opgenomen.