Mensen die niet naar de kerk mochten komen konden de uitvaart online volgen of hier bij ons op TV Oost. Op verschillende plaatsen kwamen er ook mensen samen om de plechtigheid te volgen op groot scherm. In de brasserie van sporthal Schotte kwamen zo'n 60 mensen bij elkaar. Het is een zeer symbolische plaats. Schotte was het prestigeproject uit Uyttersprot haar politieke loopbaan.