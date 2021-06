In Beveren zijn vanmorgen bodemstalen genomen. Die worden onderzocht op sporen van PFOS. Dat is een schadelijke chemische stof die jarenlang is geloosd door de fabriek 3M in buurgemeente Zwijndrecht. Het lokale bestuur daar raadt iedereen in een straal van 15 kilometer rond 3M aan om géén groenten uit eigen tuin en eieren van eigen kweek meer te eten. En dat zet kwaad bloed bij Bevers burgemeester Marc Van de Vijver. Een potje paniekvoetbal moeten we koste wat kost vermijden, zegt hij.