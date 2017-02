Een 28-jarige vrijwillige brandweerman uit Lede is vandaag om het leven gekomen op skivakantie in het Franse Les Deux Alpes. De man was met enkele collega's op vakantie, en is volgens plaatselijke media uit het venster gevallen van een appartementsgebouw, een val van vijftien meter hoog. De man stierf ter plaatse. De Franse gendarmerie is een onderzoek gestart naar hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren.