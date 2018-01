De politie heeft vanmiddag in de Waaslandhaven acht vluchtelingen opgepakt. Die zaten verstopt in een vrachtwagen op de kaai bij containerterminal DP World. Getuigen merkten de acht op en sloegen alarm. Twee weken geleden werden ook al zes vluchtelingen aangetroffen in de haven. Zij hadden zich verstopt in een koelwagen. De vluchtelingen waren vermoedelijk op weg naar Groot-Brittannië. Ze zijn wellicht toevallig in de haven terechtgekomen.