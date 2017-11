Aalst krijgt 'Lokaalmarkt'

De sfeer in de haven van Antwerpen en in de Waaslandhaven is opnieuw hoogst gespannen na een wetsvoorstel van Open Vld. De liberalen willen morrelen aan de Wet Major. Dat is de wet die de havenarbeid regelt. Open Vld wil de havenarbeid beperken tot het laden en lossen van schepen. Zo zouden logistieke activiteiten in de haven niet meer uitgeoefend moeten worden door erkende havenarbeiders. Bij de vakbonden schiet dat idee in het verkeerde keelgat. Ze dreigen er zelfs mee om de havens plat te leggen als het wetsvoorstel gestemd wordt. Ze kijken ook in de richting van Katoen Natie-baas Fernand Huts, die al langer voorstander is van dat plan.