De Rode Duivels spelen vanavond om negen uur hun kwartfinale tegen Italië. De grote schermen in onze regio zitten al overvol, dat zag u gisteren in ons nieuws. Maar we hebben misschien nog een tip voor u waar reserveren niet nodig is. Want in Dendermonde hebben ze in allerijl nog een EK-dorp opgebouwd, waar plaats is voor maar liefst 1.200 toeschouwers.