Honderden fietsers feestelijk ontvangen in Aalst voor 1000 km tijdens Kom op tegen Kanker: "Geeft een warm gevoel"

DX In Overmere, bij Berlare, is de natuurvereniging vzw Durme eigenaar geworden van een tramrijtuig, dat meer dan 100 jaar oud is. De wagen staat al meer dan 50 jaar ergens goed verborgen in een moerasbos, dat de vzw recent heeft aangekocht. Dat ze bij dat bos ook een tram zouden krijgen, was dus niet meteen de bedoeling. Maar de natuurbeheerders zijn er niet rouwig om. Ze moeten nu nog wel uitzoeken hoe ze dat stukje erfgoed het best kunnen bewaren. Want het voertuig heeft een geschiedenis in de regio. En het bevindt zich nog in opmerkelijk goede staat.