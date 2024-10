Aalst heeft met 'de Sjalen' een nieuwe Prins Carnaval: "Heel veel toevalligheden hebben tot dit geleid"

Vier kandidaten deden gisteravond een gooi naar de felbegeerde scepter. Maar er kan er maar ééntje Prins van Aalst worden. Johan, Peter en Seppe moesten het afleggen, tegen de Sjalen. Sjalen ofwel Karel Van de Winkel haalde de hoogste score in de kennisproef over de stad en Aalst Carnaval. En ook zijn aparte show, met een hoog theatergehalte, werd beloond met het hoogste aantal punten. Hij had het op voorhand aangekondigd. Het ging anders worden dan anders, en dat risico pakte wonderwel goed uit. Sjalen pakte uit met een prachtig verhaal hoe hij vroeger carnavalszondag beleefde bij hem thuis. En hij zong als een nachtegaal. Twee jaar geleden was Sjalen al eens de 'cafekesprins', tijdens de corona-editie. Zijn avontuur begon dus als grap, maar nu is het voor echt en heeft hij de titel van Prins Carnaval van Aalst.