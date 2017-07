Nieuws Aalst: Groen licht voor Carglass-site

En nog in Aalst heeft het nieuwe immoproject op de Carglass-site groen licht gekregen. Op de site, pal tegenover het nieuwe administratieve centrum, komen verschillende gebouwen met in totaal 29 appartementen, 34 assistentiewoningen, twee grote winkelruimtes, en een kinderdagverblijf. Ook de buurt heeft inspraak gekregen in het plan. Het bekende Huis Gheeraerdts met een beuk van 100 jaar oud in de tuin zal bewaard blijven. Normaal gezien zullen ze volgend jaar in januari beginnen bouwen.