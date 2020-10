De sp.a in Zottegem heeft een vernietigende open brief gepubliceerd. Daarin staat dat er een schrijnend tekort is aan personeel in woonzorgcentrum Egmont. Ook de kwaliteit van het eten in het rusthuis zou erbarmelijk zijn. De socialisten schrijven dat het brood beschimmeld is en het vlees bedorven. En opmerkelijk: de stad geeft toe dat het eten af en toe te wensen over liet en belooft betere kwaliteit. Maar dat het woonzorgcentrum met een acuut personeelstekort kampt, is volgens het stadsbestuur helemaal niet het geval.