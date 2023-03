Ik weet niet of u het weet, maar het is vandaag exact drie jaar geleden dat ons land terechtkwam in een coronapandemie. Op 12 maart 2020 werd de eerste lockdown afgekondigd, en het was helaas ook niet de laatste. We moesten plots in ons kot blijven, contacten vermijden en als we ziek werden ons isoleren. Het coronavirus zorgde voor heel wat slachtoffers en ook een groot gemis van verbondenheid. Kruibeke stond vandaag stil bij de gebeurtenis die de hele wereld veranderde. Want vanmiddag werd daar het project 1.000 bakstenen opgeleverd. Kunstenares Clara Spilliaert trok een jaar lang door de gemeente om vinger- of handafdrukken in bakstenen te drukken.