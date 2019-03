Jammer genoeg geen Greg Van Avermaet of Oliver Naesen aan het feest in het klassieke openingsweekend. Onze twee sterkste streekrenners vertolkten wel een hoofdrol, maar winnen, nee dat zat er niet in. Zowel na de Omloop als na Kuurne-Brussel-Kuurne was het feest in het kamp van het sterke Deceuninck–Quick-Step. De ploeg van manager Patrick Lefevre én natuurlijk ook van ploegleider en streekgenoot Tom Steels. Steels kwam vandaag met veel plezier even langs op onze redactie om te vertellen hoe hij die twee zeges beleefd heeft.