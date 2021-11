Aalst drijft corona-testcapaciteit op met extra testcentrum op de Albrechtlaan

De voorbije week zijn er in ons land opnieuw gemiddeld meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 27 procent in vergelijking met de week daarvoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames zit nog altijd in stijgende lijn. Er liggen nu bijna 2.700 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. In de ziekenhuizen in onze streek stijgt het aantal opgenomen coronapatiënten van 150 gisteren naar 158 vandaag. Op Intensieve Zorg neemt de druk licht af, gisteren lagen er 27 patiënten, vandaag zijn dat er drie minder. De grootste stijging van het aantal nieuwe coronapatiënten zien we in de ziekenhuizen in Aalst en in het AZ Nikolaas, respectievelijk met 6 patiënten en met 4.