Aalst: daklozen kunnen op nieuwe locatie terecht om buitenslapers te vermijden

In Aalst worden daklozen vanaf vanavond ook opgevangen op een andere locatie. Dat heeft het stadbestuur beslist, samen met het CAW en de hulpdiensten. Afgelopen nacht werd de maximumcapaciteit van de nachtopvang in Aalst bereikt. Alle 28 bedden waren ingenomen. Vier mensen moesten daardoor de nacht buiten doorbrengen. Dat wil de stad voor vanavond vermijden. Daarom ging het op zoek naar een andere locatie. Welke die is, wil de stad niet zeggen om een aanzuigeffect te vermijden. Maar wie zich aandient bij het CAW, zal verder worden geholpen en moet de nacht niet buiten doorbrengen.