Aalst Carnaval voorlopig veilig verlopen: "Klassieke interventies, geen grote incidenten"

Heel veel mensen die afzakken naar Aalst, waardoor de politie ook op scherp staat. Maar tot nu toe is alles veilig verlopen. Voor al het volk toekwam, heeft de politie nog een grondige sweeping gedaan van alle tribunes. Vanuit de veiligheidscel worden alle camerabeelden in het stadscentrum in de gaten gehouden. Er lopen vandaag meer dan 200 agenten rond in de stad, en een deel daarvan is uitgerust met bodycams. Zeven ziekenwagens staan paraat aan de EHBO-posten. Het is het meest beveiligde Aalst Carnaval ooit.