Aalst Carnaval start met een recordopkomst voor de zondagsstoet

In Aalst zijn zopas de laatste wagens van de carnavalsstoet de Grote Markt afgereden. Ruim 110.000 mensen zijn naar de Ajuinstad afgezakt om dit wonderlijke spektakel van dichtbij te kunnen aanschouwen. En dat is een record. Met ruim driehonderd groepen, die de straten vanmiddag vulden, is ook de aftrap gegeven voor een nieuwe editie van het grootste carnaval van het land. Van die driehonderd groepen in de stoet zijn er 70 officiële. Daarnaast zijn er zo'n 245 losse groepen. De zondagsstoet volgt een parcours van ongeveer 7 kilometer door het centrum van de stad. Hij is zo goed als zonder incidenten verlopen. Wel waren er onderweg enkele pannes die voor vertraging zorgden. Voor een laatste stand van zaken, staat onze collega Wim Naert op de Grote Markt.