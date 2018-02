Media en Cultuur Aalst Carnaval: Pop achter slot en grendel, maar vanavond in brand

Vanavond eindigt het Carnaval in Aalst met de traditionele Popverbranding. Op de Grote Markt wordt er dan een houten pop in brand gestoken. Dat schouwspel wordt ieder jaar bijgewoond door duizenden carnavalisten. De Pop wordt gemaakt door een carnavalsgroep en dit jaar komt het ontwerp van de groep Beschomt. Het is altijd een groot geheim wat het ontwerp van de Pop is. Ze zit voorlopig nog veilig opgeborgen in deze container op de binnenkoer van het stadhuis. Iets voor negen uur vanavond wordt ze gemonteerd en dan wordt ze onder groot applaus de Markt opgereden om het einde van Carnaval te vieren.