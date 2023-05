Reynaert De Vos, de Guldensporenslag, Ons Kookboek of het Lam Gods. Ze hebben allemaal een mooi plekje gekregen in de Canon van Vlaanderen. Zelfs het Ros Beiaard uit Dendermonde, met twee volle bladzijden. En dat is iets wat heel wat Aalstenaars in het harnas jaagt. Want over Aalst Carnaval staat er amper iets te lezen. Een grote vergissing, zo klinkt het in de Ajuinstad.