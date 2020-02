In Gent is vandaag Lode Van Hecke gewijd tot de nieuwe bisschop van Gent. Dat gebeurde in een tot de nok gevulde Sint-Baafskathedraal. Lode Van Hecke volgt Luc Van Looy op, die eigenlijk drie jaar geleden al met pensioen wou gaan, maar zijn opvolging liet even op zich wachten. Ook heel wat prominenten woonden de dienst bij. Onder hen ook Koningin Paola.