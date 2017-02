Een kettingbotsing met acht vrachtwagens en dat vlak voor de drukke ochtendspits. Wie vanmorgen op of rond de E34 in Beveren moest zijn, moest urenlang aanschuiven. Begin van alle ellende is een slippartij op een oliespoor. Dat gebeurt om 6 uur al. 4 vrachtwagens zijn daardoor op elkaar gebotst in een file in de Beverentunnel. De tunnel is daardoor in de richting van Nederland een tijdlang volledig versperd. Kort daarna rijden op dezelfde plaats nog eens 4 vrachtwagens én een bestelwagen op elkaar in. In totaal zijn er dus acht vrachtwagens betrokken bij het ongeval. Er valt gelukkig maar één lichtgewonde. Pas rond tien uur kunnen er weer auto’s door de tunnel, om kwart voor elf is de Beverentunnel dan weer vrij voor alle verkeer.