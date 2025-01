In Aalst hebben ze zopas het carnaval afgetrapt met de traditionele persconferentie en de onthulling van de carnavalsaffiche. Aalst Carnaval is er al over 36 dagen, een goeie maand dus, en op 2 maart trekt de stoet door de straten. Er zullen zo'n 70 groepen meedoen aan deze editie. Tijdens de Zondagsstoet zullen de veiligheidsmaatregelen weer op scherp staan.