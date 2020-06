En we blijven nog even in Aalst. Want het begint nu stilaan duidelijk te worden hoe het carnaval er daar in 2021 zal gaan uitzien. Want wellicht is het coronavirus tegen dan de wereld nog niet uit. En daarom ligt er nu een carnaval zonder prinsenverkiezing en zonder wedstrijd tussen de carnavalsgroepen op tafel. Het scenario moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.