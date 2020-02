Aalst carnaval 2020: minder tussenkomsten en minder afval

Na drie dagen en nachten carnaval is het de bedoeling om Aalst zo snel mogelijk opnieuw proper te krijgen. Een titanenwerk voor de reinigingsdiensten, want de carnavalisten laten elk jaar een gigantische vuilnisbelt achter. Dit jaar goed voor in totaal 80 ton afval. Dat is wel 5 ton minder dan vorig. Extra factor dit jaar was de sneeuw en de regen, die alles nog een pak smeriger maakten. De laatste carnavalsnacht verliep trouwens heel rustig. De politie telde drie vechtpartijen. De hulpdiensten en het Rode Kruis moesten in totaal 320 carnavalisten verzorgen. Op de spoeddiensten in Aalst kwamen 20 mensen terecht. De WHISKY-ploegen betrapten in totaal 5 jongeren onder de 18 jaar met alcohol op zak.