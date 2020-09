Media en Cultuur Aalst brengt een indrukwekkend altaarschilderij van Rubens tot leven

In Aalst kan je vanaf zondag naar 'Iedereen Rubens'. Dat is een belevingsexpo in de Sint-Martinuskerk. De expo vindt plaats op de zolder van de kerk. Daar staan grote schermen opgesteld die het indrukwekkende schilderij 'De Pestlijders' tot leven brengen. Het imposante werk van Pieter Paul Rubens werd in de 17de eeuw besteld door de gilde van hop- en graanhandelaars van Aalst. En die link tussen de wereldberoemde schilder en de stad willen ze in Aalst groots vieren.