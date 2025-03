Aalst blikt terug op recordeditie met 200.000 bezoekers, zonnige en veilige carnaval

Het normale leven kan weer op gang komen in Aalst, nu het carnaval is afgelopen. Ze kunnen er terugblikken op een zonnige recordeditie. De afgelopen drie dagen kwamen er meer dan 200.000 bezoekers naar het volksfeest. De hulpdiensten spreken van een vlotte carnaval met minder incidenten dan bij vorige edities. Het was er ook rustig op het vlak van veiligheid. In totaal werden er maar 22 carnavalisten opgepakt omdat ze voor overlast zorgden. 67 minderjarigen werden betrapt omdat ze aan het vapen waren en 31 jonge carnavalisten hadden teveel gedronken. Het Rode Kruis tenslotte verzorgde een kleine 400 feestvierders. Niemand liep de afgelopen dagen ernstige verwondingen op.