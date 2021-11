Aalst: bestuurster valt in slaap en dondert van brug af

In Lokeren kunnen automecaniciens vanaf vandaag leren werken met voertuigen op waterstof. Het is het allereerste opleidingscentrum voor waterstofvoertuigen in ons land. Op dit moment rijdt er in ons land bijna geen enkele wagen rond op waterstof. Maar over een jaar of tien moeten er toch al wat meer waterstofvoertuigen in het verkeer te zien zijn. Dat kan natuurlijk alleen maar als er voldoende mecaniciens op de hoogte zijn van de techniek. En van de risico's.