Aalst: Auto over de kop, bestuurster naar ziekenhuis

De langverwachte werken aan de Oudegemsebaan in Dendermonde zijn begonnen. De belangrijkste verkeersader tussen Dendermonde en Aalst wordt twee maanden lang afgesloten voor alle verkeer. Vandaag was er al heel wat bedrijvigheid aan de spoorwegovergang in Oudegem. Die zal helemaal vernieuwd worden. De baan krijgt ook een nieuw wegdek, nieuwe voetpaden, nieuwe fietspaden, en een nieuwe riolering. Ook aan de spoorwegovergang wordt gewerkt. Auto's moeten omrijden via Appels, Schoonaarde en Gijzegem. Voor vrachtwagens en fietsers zijn er aparte omleidingen. De parking van het station van Oudegem blijft bereikbaar en de bushaltes van De Lijn worden tijdelijk verplaatst. De werken zullen nog tot eind september duren.