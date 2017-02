Nieuws Aalst: Appartementsgebouw ontruimd na keukenbrand

embed

Voor een koppel carnavalisten verliep de nacht helaas minder goed. Toen ze thuis kwamen, ging hun keuken in vlammen op. Uit voorzorg werden ook alle andere appartementen in het gebouw ontruimd. De brand ontstond om half drie 's nachts in een flatgebouw op de hoek van de Nieuwbeekstraat en de Sint-Jobstraat. In totaal moesten vier appartementen ontruimd worden. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar de keuken was niet meer te redden. Het hele appartement is zelfs onbewoonbaar. De eigenaars kregen van de stad een noodwoning aangeboden. De andere appartementen liepen rookschade op. Maar de buren konden dezelfde nacht nog terugkeren naar huis.