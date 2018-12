Aalst: 88-jarige vrouw overleeft aanrijding door bestelbus niet

In Sint-Niklaas is gisteren trouwens een opvallende campagne gehouden voor een veiliger verkeer. De organisatie Drive Up Safety organiseerde een fictieve begrafenis met een afscheidsdienst en een koffietafel. 'Had ik maar' heet de campagne. Een oproep om kritisch te kijken naar je eigen rijgedrag in het verkeer. Want spijt komt altijd te laat.