Oppositiepartijen Groen en Vooruit maken zich grote zorgen over de verkeerssituatie in de Vaartstraat, vlakbij het administratief centrum in Aalst. Burgemeester Christoph D'Haese zegt dat er extra politiecontroles komen. Met de invoering van het circulatieplan maakte de stad van de Vaartstraat een eenrichtingsstraat. Die maatregel werd niet veel later weer teruggeschroefd. En dat leidt tot een aantal problemen. Zo begrijpen automobilisten die van het station via de Albert Liènartstraat naar Vaartstraat rijden niet dat ze niét links mogen afslaan. Nu er ook verbouwingen zijn aan het Atheneum moeten de leerlingen de school ook nog eens via de Vaartstraat verlaten. Dat zorgt tijdens de spitsuren voor onveilige toestanden. Het stadbestuur is nu in overleg met de school en werkt aan een oplossing.