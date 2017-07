Aalst: 650.000 euro voor renovatie sociale woningen in Rozendreef

Er is nog altijd een handvol steden en gemeenten in onze streek dat niet ingestapt is in Be-Alert. Be-Alert is een alarmeringstool van de overheid die de bevolking inlicht wanneer er een noodsituatie is. Mensen kunnen dan een smsje krijgen op hun telefoon, of een e-mail, of op de hoogte blijven via sociale media. U moet zich daar wel voor inschrijven. Maar om verwittigd te worden bij een gemeentelijke noodsituatie, moet ook de gemeente zich registreren. En dat is bijvoorbeeld in Zottegem nog altijd niet gebeurd.