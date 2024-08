9 jaar geleden stierven Axelle en haar mama nadat ze van straat werden gemaaid in Aalst: "Wie drinkt en rijdt, zit aan het stuur van een moordwapen"

In Aalst is vanmorgen een zwaar ongeval herdacht dat negen jaar geleden gebeurde, en waarbij een moeder en haar dochtertje van vier om het leven kwamen. De kleine Axelle en haar mama werden gegrepen door een auto die te snel reed toen ze de straat overstaken op weg naar een familiefeest. De chauffeur had te veel gedronken, drugs genomen en pleegde vluchtmisdrijf. Familie en vrienden kwamen samen bij het monument voor de twee slachtoffers. Ze deden nog maar eens een oproep, net zoals burgemeester D'Haese.